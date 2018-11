Les bons coups soulignés par les élus de Danville

Danville (GCA) – Généralement à chacune des assemblées ordinaires du conseil de la Ville de Danville, on tient à souligner l’apport de personnes de la communauté, ou encore, d’organismes qui se sont distingués de façon notable, par leurs engagements et/ou le rayonnement qu’ils ont dans la localité ou ailleurs au Québec, et même parfois à l’échelle du Canada.

Cette fois lors de la dernière rencontre des élus lundi dernier, on a tenu à souligner de façon toute spéciale, l’apport remarquable de Mesdames Joannie Filion de la Cuisine intergénérationnelle de Danville, et de Micheline Charest du Cercle des Fermières de l’endroit, qui ont permis en juin dernier, de remporté un prestigieux prix québécois du Carrefour Action municipale et Famille du Québec. Soit le Prix initiative favorisant les liens intergénérationnels, pour une municipalité de moins de 10000 habitants: avec la création d’une «Cuisine intergénérationnelle», au Centre communautaire Mgr Thibault.