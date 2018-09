Québec accorde une aide financière de plus de 1M $ à la Municipalité de Stoke

Val-Saint-François (RC) – Le gouvernement du Québec a attribué en date du 17 juillet une aide financière maximale de 1450256$ à la Municipalité de Stoke, située à la fois dans le comté de Mégantic et la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François pour la réfection des chemins Carrier, Saint-Laurent et Talbot ainsi que des 2e et 3e rangs Ouest.

C’est le député de Mégantic, Ghislain Bolduc et le ministre responsable de la région de l’Estrie, Luc Fortin, qui en ont fait l’annonce au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, André Fortin. Pour sa part, la Municipalité participe au financement de ce projet pour un montant représentant 25% du coût total qui s’élève à 1933675,27$.

Ces travaux visent à maintenir en bon état ces infrastructures et à assurer la sécurité des usagers qui empruntent ces routes. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale via le Volet Redressement des infrastructures routières locales.

Le préfet de la MRC du Val-Saint-François et maire de Stoke, Luc Cayer, est satisfait de l’entente qui permet de maintenir l’état des chemins et rangs désignés, d’autant plus que l’enveloppe ministérielle assure un apport de 75%.