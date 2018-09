Démission du maire François Carrier de Wotton

Wotton (GCA) – Mercredi dernier, via la page Facebook du journal le Wottonnais, que le premier citoyen de cette municipalité a décidé de remettre officiellement sa démission comme maire de Wotton, en invoquant publiquement l’ensemble des motifs et raisons qui selon lui l’ont poussé inévitablement vers la sortie.

Depuis quelque temps déjà, lors des assemblées publiques régulières du conseil des élus, un profond vent de division entre certains conseillers et le maire se faisait sentir très ouvertement dans la salle du conseil. Dans sa missive qu’il adresse d’abord à ses collègues du conseil, le maire démissionnaire François Carrier n’a pas mâché ses mots pour décrire l’atmosphère particulière qu’il qualifie de très négative et de fort néfaste pour le rayonnement et les concitoyens de Wotton.

Se disant pleinement confiant et vraiment motivé au départ lors de l’élection du 4 novembre dernier, «afin de travailler pour unifier la communauté et aller de l’avant pour développer une harmonie généralisée». M.Carrier a rapidement réalisé que cela était quasi impossible et pensable.

«Je me suis vite rendu compte qu’un climat négatif de profondes divisions voulait s’installer au sein même de l’ensemble du conseil. Et que malgré les diverses formations suivies par les élus, ceux-ci avaient toujours beaucoup de difficulté à saisir leurs rôles. En tant que chef du conseil, je suis intervenu pour essayer de remettre les pendules à l’heure. Par contre, j’ai rapidement constaté que certains refusaient de collaborer, de comprendre et de prendre leur part de responsabilités» de préciser le maire démissionnaire François Carrier.

«J’en suis venu à la triste conclusion que ce climat persisterait et je ne souhaite pas travailler pour la collectivité dans ce genre de conditions. Finalement, je pense que les élus doivent accomplir leur rôle dans un désir de bien-être collectif. La méchanceté, l’hypocrisie et la méfiance n’ont pas à faire partie des relations entre les gens» de rajouter M.Carrier.