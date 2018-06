Départ de la directrice générale de la Ville de Danville

Danville (GCA) – Sans grande surprise, puisque c’était déjà prévu, Me Caroline Lalonde, directrice générale et secrétaire-trésorière de la ville de Danville depuis 5 ans, vient d’annoncer officiellement aux élus qu’elle quittait afin de relever de nouveaux défis au Ministère des Affaires municipales. Dans ses nouvelles fonctions, Mme Lalonde sera conseillère aux municipalités à compter du 3 juillet prochain.

Avec l’arrivée prochaine d’un premier enfant, Me Lalonde a décidé de se retirer afin de faciliter la conciliation travail-famille.

« Ce fut un plaisir et même un privilège pour moi de travailler auprès des citoyens et citoyennes de Danville depuis 5 ans. Je dois avouer que j’ai un pincement au cœur, puisque j’ai eu l’occasion de travailler avec des gens dynamiques, et passionnés au cours des dernières années. Je suis satisfaite du travail accompli », de préciser, Mme Lalonde.

Mme Lalonde a intégré la direction générale de Danville en mai 2013. « Très minutieuse et ayant une grande facilité à suivre et résumer les dossiers, Me Lalonde a su mettre à profit ses compétences au service de la population. Grâce à sa formation d’avocate et de gestionnaire, elle a assisté le conseil dans plusieurs réalisations majeures », a tenu à mentionner le maire Michel Plourde.

Me Lalonde continuera d’accompagner la municipalité pour différents dossiers. Précisons également que la ville a procédé à l’embauche du successeur de Me Lalonde, en la personne de Me Josée Vendette, qui fait actuellement son entrée progressive jusqu’au départ de Mme Caroline Lalonde.