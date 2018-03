Allocution de Herman Herbers au souper des Maires

Richmond – Il me fait plaisir encore une fois cette année de partager avec vous nos réalisations de 2017 et nos projets en 2018.

Comme à chaque année, nous avons maintenu l’entretien et l’amélioration de nos chemins avec l’aide de programmes gouvernementaux, de notre budget et de notre députée. Nous avons fait le rechargement en gravier sur les chemins de la Vallée et Pease, refait le pavage sur le chemin de la Rivière ainsi que les rues de la Colline et Haut Bois.

Pour une septième année, nous avons déposé un budget équilibré sans hausse de taxes foncières, sauf que nous avons introduit une taxe et un permis d’affaires pour les chalets de location. Nous avons vendu, pour le coût total du projet, notre développement résidentiel de neuf très grands terrains sur la rue du Boisé à un promoteur local, Capital IV, qui appartient à Réal et Marcel Couture. Avec le dixième terrain, nous aménagerons un parc de secteur pour les jeunes qui a été complété au mois de juin dernier.

2017

Nous avons réglé notre dossier du barrage du lac Denison. Les mesures correctives ont été effectuées par le MTQ et notre municipalité, en collaboration avec Danville, est maintenant sécuritaire et conforme.

Afin d’encourager et supporter la persévérance scolaire, nous avons encore remis une bourse d’études de 250 $ aux finissants des écoles du Tournesol Windsor et l’École secondaire régionale de Richmond (RRHS), avec la condition de poursuivre leurs études et être résidents de Cleveland; 250 $ pour les petits déjeuners au RRHS; 250 $ pour le Gala méritas du Tournesol et effectuée une contribution de 500 $ au comité de l’école St-Francis pour la restauration et l’amélioration des jeux extérieurs.

Le nom de M. Louis Cloutier a été retenu pour l’attribution de la médaille du Lieutenant Gouverneur en regard de son implication et contribution comme bénévole dans la région, mais surtout pour son implication comme fondateur du Centre d’art.

Par ailleurs, nous avons reconduit l’entente de service avec les Loisirs pour une période d’un an afin d’aider à éponger le déficit opérationnel, ce qui est tout à fait normal considérant que nos citoyens profitent de l’infrastructure des loisirs à Richmond.

Également en 2017, nous avons fait l’achat d’une génératrice de 60,000 kw afin d’être autonome en cas de sinistre. Notre bureau et garage municipal seront totalement fonctionnels, donc en mesure d’implanter notre plan de mesure d’urgence au besoin.

Une journée verte a permis de remettre à nos citoyens 1000 arbres de différentes essences et une distribution de sacs de compost. Cette activité très appréciée sera reconduite en 2018.

2018 : la haute vitesse!

Suite à l’annonce des subventions disponibles au fédéral et provincial pour l’extension de service internet haute vitesse en région, nous avons contacté trois fournisseurs pour connaître leur intérêt. C’est finalement avec Cogeco que nous avons travaillé pour le dépôt d’un projet à Cleveland. En décembre 2017 nous avons reçu la nouvelle qu’environ 175 résidences seront branchées.

Notre infrastructure routière demeure toujours une priorité, mais celle de la fibre optique pour la haute vitesse est également importante; ce n’est plus un luxe mais plutôt un besoin. Pour les études et travaux scolaires des enfants, pour le travailleur autonome, les agriculteurs et citoyens, l’Internet haute vitesse est essentiel pour tout développement économique.

Agrandissement et loisirs

Notre principal projet cette année est l’agrandissement de notre garage municipal et l’efficacité de l’espace bureau pour nos employés. Le projet sera effectué en trois phases au cours des quatre prochaines années et sera subventionné à environ 90% avec le programme TECQ (Programme de taxe sur l’essence et la contribution du Québec). C’est un projet en lien avec le plan des mesures d’urgence. À titre d’exemple, environ 30 à 40 citoyens pourront se rendre à nos bureaux plus accessibles aux citoyens en cas de sinistre.

Nous avons soumis deux projets au niveau provincial pour l’amélioration des installations sportives qui cadre avec notre politique des saines habitudes de vie. Le premier est remettre aux normes les jeux pour enfants et faire des travaux au terrain de balle. Le deuxième est la construction d’un sentier pédestre à partir du domaine Picken, de la rue du Boisé afin d’avoir accès au parc Gouin, du côté de Cleveland. Nous croyons que ce sentier pédestre va nous aider à attirer les familles et les ainés dans ce secteur.

En fait, le développement résidentiel et l’attraction des jeunes familles demeurent un défi et une priorité pour Cleveland, mais aussi pour les autres municipalités. C’est pour ça que nous devons trouver une façon de travailler ensemble, de mettre nos idées en commun dans le but de promouvoir notre région ensemble et d’arrêter de travailler en silo. À mon avis, ça ne donne rien pour le moment d’essayer d’attirer des nouvelles entreprises quand nous ne sommes pas en mesure de fournir de la main-d’œuvre qualifiée! L’attraction… voilà notre défie pour 2018; nous sommes prêts à travailler avec les autres municipalités en autant qu’on fasse partie du processus, d’être impliquer et que l’on puisse recevoir une visibilité à part égale.

En terminant, j’aimerais remercier nos employés et le conseil municipal pour leur dévouement et support; c’est très important et apprécié. Merci beaucoup.