St-Denis s’engage à un congé de taxes de 5 ans

Saint-Denis – Le projet d’une coopérative d’habitation a franchi une première étape importante, soit celle de la Société d’habitation du Québec qui a récemment confirmé la réservation de vingt unités de logements à la Coopérative de solidarité Oasis-des-lacs à Saint-Denis-de-Brompton. À cette confirmation s’ajoute une avance de 15000$ pour assumer les dépenses inhérentes à la poursuite des démarches. Sachant qu’une contribution sera attendue du milieu, la Municipalité s’engage dès maintenant à offrir une exonération de taxes foncières générales pour une durée de cinq ans, et l’émission sans frais des permis municipaux requis.

À cette étape qui regroupait intervenants et citoyens à la salle du conseil municipal durant l’avant-midi du lundi 5 février, le maire Jean-Luc Beauchemin et ses collègues entérinaient le même jour, en soirée, l’engagement de la Municipalité. «Bien qu’il soit prématuré à cette étape-ci de chiffrer le montant de ce congé de taxes, mains en se basant sur le taux de l’année2018, la contribution municipale pourrait avoisiner les 46000$ au terme de ces cinq années, et ce pour un bâtiment d’une valeur de 2 millions $», a précisé M. Beauchemin.

Un milieu adapté aux aînés

Quant à la rencontre qui se tenait en matinée, le président de la coopérative, Pierre Rhéaume; le vice-président du Groupe Laroche, Éric Laroche; la députée Karine Vallières ainsi que le maire de Saint-Denis, instigateur et défenseur du projet, ont respectivement rappelé leurs rencontres et démarches initiales avec l’un et l’autre, à la recherche de fonds ou un emplacement. À force de progression, le projet avance.

«La coopérative offrira un milieu de vie adapté aux besoins des aînés et permettra pour eux de demeurer dans leur communauté plutôt que de s’expatrier ailleurs en région. Le choix du site à proximité de la route222 avec l’épicerie, la pharmacie et d’autres commerces de proximité se révèle idéal pour le projet. En outre, le fait que le Groupe Laroche, actuel propriétaire du terrain, promette un don de 50000$ conditionnellement à l’achat du terrain est un atout non négligeable pour nous», considère Pierre Rhéaume.

Implication de la communauté locale

Les prochaines étapes seront tout aussi importantes pour assurer la concrétisation du projet. La Coopérative Oasis-des-lacs devra répondre aux exigences de la SHQ en vue d’obtenir son engagement conditionnel, tout en recrutant de nouveaux membres. Par ailleurs, les organismes, entreprises et citoyens seront invités à participer à la campagne de levée de fonds qui sera lancée prochainement comme autre moyen de financement du projet.

De plus, la municipalité peut compter sur l’appui et le soutien de la députée Karine Vallières.