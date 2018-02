Une journée bien remplie d’activités au Parc des loisirs de Val-Joli

Val-Joli (RC) – Dans le cadre des Plaisirs d’hiver, la Municipalité de Val-Joli offrait le samedi 27 janvier une journée d’activités pour les familles et les amateurs de plein air. Dès 8h du matin, le tournoi de ballon-balai a réuni des équipes mixtes, femmes et hommes, sur la patinoire du Parc des loisirs.

«Considérant que c’était l’activité principale, le tournoi devait initialement se dérouler sur deux jours, sauf que les bulletins de météo annonçaient de la pluie et du temps moins froid. Nous avons donc choisi de tenir le tournoi sur une journée seulement, soit celle de samedi», précise la coordonnatrice des loisirs, Yannik Scrosati.

La journée a ainsi été bien remplie et c’est à partir de 11h que les jeunes et adultes ont pu profiter des jeux, des gonflables, des saucisses, popcorn, chocolat chaud, d’un feu de joie, sans oublier la tire sur neige. À midi, l’inauguration de l’agrandissement du bâtiment récréatif a regroupé le conseil municipal en présence de la conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec, Nadine Jeannotte, et de l’attachée politique Jacynthe Bourget au nom de la députée Karine Vallières.

Suite à l’inauguration, Maude Bégin et Jérémie Bazin ont été désignés pour la mise en jeu officielle du tournoi en compagnie des élus et invités. Au nombre des six équipes participantes, plusieurs des joueurs et joueuses provenaient Val-Joli, Saint-Claude et Stoke.