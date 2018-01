Baisse du taux d’imposition pour 2018 à Wotton

Wotton (GCA) – C’est en présence de plusieurs citoyens fort attentifs, que les nouveaux élus depuis novembre dernier ont adopté unanimement lundi soir, les prévisions budgétaires pour 2018, avec des baisses appréciables au chapitre du taux d’imposition pour les contribuables de la municipalité qui compte quelque 1 450 personnes.

Découlant du désir de vouloir respecter le plus possible le souhait exprimé ouvertement à maintes reprises durant la période électorale, par sa population lors de différentes rencontres. Les élus actuels de Wotton ont travaillé ensemble, afin de regarder à quel endroit il était possible de sabrer davantage dans les dépenses, sans toutefois réduire ou nuire au niveau des services qui sont déjà dispensés aux citoyens, et afin de pouvoir en arriver à présenter à sa population, une réduction du taux de taxes pour 2018.

Les faits saillants du budget pour 2018

D’abord au chapitre de plusieurs chiffres, il y a quelque similarité avec le budget du dernier conseil pour l’année2017, sinon quelques dollars d’écart seulement, avec 2017. Ainsi au chapitre des matières résiduelles, le résidentiel passera de 170$ à 165$, et hormis la ferme qui passe de 300$ à 295$, c’est le statuquo pour le reste.

Côté aqueduc, le résidentiel passe de 226$ à 225$, au niveau des égouts pour le résidentiel, on passe de 190$ en 2017, à 175$ pour l’année2018, et les commerces et fermes passeront de 275$ à 230$.

Le budget total pour 2018 à Wotton sera de l’ordre de 2117099,32$ avec un taux d’imposition de 1,09$ du 100$ d’évaluation, comparativement à 2232003$ avec un taux de 1,17 du 100$ d’évaluation en 2017.

En exemple pour une maison évaluée à 150000$ en périmètre urbain, cela représentera une économie de plus ou moins 140$. Pour une maison de la même valeur, mais en zone rurale, cela représentera une économie d’environ 125$.

Au sortir de cette rencontre, certains des conseillers municipaux me confiaient qu’ils souhaitent qu’avec cette annonce d’un tel taux d’imposition. Que les futurs propriétaires de maisons et/ou d’entreprises de la région puissent lorgner sérieusement du côté de la municipalité, quant à la possibilité de pouvoir s’établir éventuellement.