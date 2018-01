Nouveau système de réfrigération à l'aréna de Windsor

Windsor (RC) – Lors du soutien financier de 600 000 $ qui a été annoncé par la députée Karine Vallières au nom du ministre Sébastien Proulx lundi dernier, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a précisé les choix susceptibles d’optimiser le nouveau système de réfrigération au Centre J.A.-Lemay.

Dans le domaine de la réfrigération, les choix retenus étaient l’ammoniac, le C02 et le R-513a en système monobloc ou assemblé. C’est finalement la troisième option qui a été retenue. Plusieurs raisons ont influencé ce choix. Si le fréon actuel est mauvais pour l’environnement, la Ville ne veux pas le remplacer par un produit à haute toxicité comme l’ammoniac qui peut être dangereux pour les utilisateurs. Les élus voulaient par contre que le système soit raisonnable au niveau des coûts, qu’il demeure simple pour les opérations et au niveau de l’entretien, ce qui est le cas pour le R-513a.

« L’investissement que nous annonçons est tout aussi nécessaire qu’obligatoire. Le hockey mineur, le club de patinage artistique, le Wild, les ligues amicales et commerciales de même que le tournoi pee-wee/bantam sont justement les principaux utilisateurs de la surface glacée du centre sportif. La glace permet aussi d’offrir plusieurs heures de patinage et de hockey libre à l’ensemble des citoyens, observe Mme Bureau. Vous le savez et vous le voyez, nous sommes rendus au moment où nous devons prendre des décisions pour l’aréna, qui a gardé sensiblement le même état depuis une cinquantaine d’année. L’ensemble des sportifs qui viennent à l’aréna son acclimaté à l’environnement que l’on leur offre. Cependant, la Ville a la volonté d’améliorer l’installation », d’ajouter la mairesse.

La Ville de Windsor procèdera aux appels d’offres durant les prochains mois. Le système actuel de réfrigération sera utilisé durant la saison 2018-2019 et les travaux seront effectués durant l’été 2019. Le conseil de ville verra à analyser les impacts auprès des utilisateurs en période estivale. (Voir autre article dans la même édition)