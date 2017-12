Un budget sans grande surprise à St-Camille

St-Camille (GCA) – Bien que le coût de la vie puisse avoir augmenté autour de 1,7%, selon le maire Philippe Pagé. Les contribuables de sa municipalité seront à nouveau épargnés pour une deuxième année consécutive, d’une augmentation de la taxe foncière. D’emblée le jeune maire de St-Camille, qui a fait son entrée en poste le 4 novembre dernier, a salué et affirmé que cela était rendu possible, grâce à l’excellent travail de rigueur, du conseil précédent, et de sa direction générale.

Toujours selon le maire Pagé, les citoyens de St-Camille, jouissent actuellement d’une excellente santé financière, en plus d’enregistrer un surplus enviable dans ses coffres, depuis quelques années déjà.

Le budget qui a été adopté unanimement par tous les élus présents le 18 décembre dernier représente des dépenses et des revenus équilibrés pour un montant de 1095680$ pour 2018, comparativement à 908648$ pour l’année fiscale municipale2017.

Le budget 2018, prévoit le maintien intégral des tarifs liés aux matières résiduelles, et un taux de taxation au même montant que l’an dernier, soit 1,14$ du 100$ d’évaluation. À noter également que la valeur foncière imposable sur les immeubles grimpera légèrement pour s’établir à 56989600$ en 2018, comparativement à une valeur de 56589600, en 2017.

Au sortir de la présentation du budget, le maire Philippe Pagé s’est dit à la fois soulagé et très fier de pouvoir ainsi offrir un tel cadeau sans surprise à ses concitoyens pour 2018. Pour une population de près de 550 personnes, c’est plus que satisfaisant comme résultat. Au niveau des engagements de remboursements pour la municipalité (dettes à long terme), on parle ici du Camillois (soit l’achat de l’ancienne église pour près d’un million de dollars), l’achat d’un nouveau garage pour la municipalité (170000$), qui était un besoin de rajouter M.Pagé, et la nouvelle pompe-citerne Maxi-Métal, qui devrait arrivée en avril 2018, pour les besoins du Service des incendies de St-Camille, pour un montant de 350000$.