Windsor inaugure son Parc d’affaires de la 55

Windsor – Accompagné des premiers entrepreneurs à venir s’établir dans le nouveau secteur industriel, la Ville de Windsor et le Comité de développement économique de Windsor (CDEW) sont fiers d’inaugurer leur nouveau Parc d’affaires de la 55.

«Dans un souci de poursuivre la diversification économique de son territoire, la Ville de Windsor a mis sur pied le Comité de développement économique et lancée le projet du Parc d’affaires de la 55. Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme que nous inaugurons officiellement ce secteur commercial et industriel. Nous pouvons déjà dire que le Parc de la 55 atteint ses objectifs de rétention des entreprises locales et d’attraction de nouvelles entreprises», a annoncé la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

«Nous vous présentons le nouveau secteur industriel du parc d’affaires. Le zonage de ce secteur industriel léger a la particularité de permettre les magasins d’usines, caractéristiques qui sauront plaire, nous en sommes convaincus, aux entreprises attirées particulièrement par la magnifique vitrine autoroutière. Trois entreprises ont déjà choisi le Parc d’affaires de la 55 et nous négocions présentement pour l’arrivée d’industriels régionaux et nationaux», a mentionné Yvon Paquin, président du CDEW.

L’entreprise Profusion, déjà présente à Windsor, vient d’acquérir un terrain qui permettra l’expansion de l’entreprise. «Mon entreprise est en pleine croissance; j’ai senti une grande volonté du CDEW pour que je demeure ici. Je suis fier d’annoncer l’investissement de 1,1 million de dollars pour un nouvel édifice dans ce parc industriel», a renchéri le propriétaire de Profusion, Gaétan Pélissier.

Le groupe Laroche, bien connu en Estrie, a quant à lui acheté la presque totalité des terrains commerciaux à l’entrée du parc afin de construire un complexe commercial d’envergure. La compagnie Gestion Pro-Diesel a également choisi, en septembre, ce parc d’affaires pour construire dès le printemps2018 une bâtisse de 5000 pieds carrés.

«Pour la Ville de Windsor et ses citoyens, le Parc de la 55 bonifiera l’offre commerciale locale et comblera une partie du déficit commercial. Avec une offre de service complète, adaptée aux besoins locaux, c’est l’ensemble de notre collectivité qui profitera des retombées économiques et de la création d’emplois», a conclu MmeBureau.

Quelques données sur le parc d’affaires

• 1,3 million de pieds carrés.

• 600000 pieds carrés en façade autoroutière.

• Possibilité de choisir les dimensions du terrain.

• À 10 minutes de Sherbrooke, sur l’axe Magog-Drummondville.

• Complexe commercial de grande envergure en développement par le Groupe Laroche.

• Déjà deux industries: Profusion et Gestion Pro-Diesel.

• Investisseurs régionaux et nationaux en négociation.