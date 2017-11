Assermentation du maire Ménard et des élus de Richmond

Richmond (RC) – C’est une belle ambiance qui régnait au premier palier de l’Hôtel de Ville pour l’assermentation du nouveau maire de Richmond, Bertrand Ménard, et les six conseillers et conseillères qui débuteront pour de bon leur mandat de quatre ans lors de leur première assemblée du conseil de ville.

En présence de Rémi-Mario Mayette, directeur général de la Ville, le maire Bertrand Ménard et les élus des districts de 1 à 6, Charles Mallette, Gérard Tremblay, Cathy Varnier-Cloutier, Guy Boutin, Céline Bourbeau et Clifford Lancaster ont procédé aux signatures d’allégeance. Parmi eux, MmeBourbeau aura été la seule élue sans opposition.

Plusieurs citoyens, supporteurs et intervenants de divers milieux ont été nombreux à saluer les membres de la nouvelle équipe, particulièrement à l’endroit de Bertrand Ménard ainsi qu’à celui de Marc-André Martel qui achève trente années à la mairie de Richmond.

Au terme l’assermentation qui s’est déroulée durant l’après-midi du vendredi 10 novembre, Bertrand Ménard prévoit au départ établir une concertation publique auprès des gens. Il tient aussi changer l’approche du milieu municipal par un mode plus actif sur le terrain.