Jeannette Comeau Charland se présente au district no. 2

Richmond (RC) – Motivée par le désir de servir ses concitoyens, Jeannette Comeau Charland se présente comme conseillère dans le district numéro 2 de la Ville de Richmond.

La femme d’affaires, détentrice d’un baccalauréat en administration, possède une longue feuille de route au niveau de l’engagement social. Fondatrice, présidente et ensuite directrice du Centre d’art de Richmond. Elle a également été membre du Centre local de développement, de la table de la Culture, du Conseil de la culture de l’Estrie et du comité de Fabrique de la paroisse Sainte-Bibiane. Elle opère également un commerce de détail au centre-ville depuis 45 ans.

« En tant que citoyenne de Richmond très attachée à ma ville, j’ai réfléchi à ce que j’avais à offrir: de l’honnêteté, de l’intelligence, des connaissances, un sens de la vision fortement appuyé sur le sens des réalités et la persévérance qu’il faut pour réaliser des projets », témoigne la candidate.

Son engagement a notamment été reconnu en 2007 par le Mérite Estrien, et, en 2009, par le prix d’excellence René-Thibault du Tournoi Mousquiri. En 2010, elle a escaladé le Kilimandjaro pour une collecte de fonds pour le Centre d’art de Richmond.

« Mariée depuis 43 ans, je suis également une femme de cœur qui, en plus de mes trois enfants, a pris en charge trois neveux et nièces, dont l’une est autiste. J’ai également été aidante naturelle pour mes parents. Maintenant beaucoup plus disponible, je serai très heureuse de mettre tout mon talent et mon énergie à l’avancement de ma ville », de conclure Mme Comeau Charland.