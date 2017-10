Gérard Tremblay sollicite un deuxième mandat au district 2

Richmond (RC) – Satisfait de son premier mandat à la Ville de Richmond, Gérard Tremblay affirme être prêt pour les quatre prochaines années au conseil municipal de la Ville de Richmond. Il tient à poursuivre son travail, particulièrement auprès des citoyens de son district numéro2.

Je m’intéresse à la politique en général et ça m’a permis d’apprécier ce qui se fait au niveau municipal et de partager avec mes collègues des projets et des réussites qui sont profitables pour les citoyens. J’aime que ça bouge, qu’on prenne de bonnes décisions et que la ville soit bien gérée», affirme le natif de Richmond qui est ambulancier depuis maintenant 38 ans et père de trois enfants adultes avec sa conjointe.

Dès son premier mandat, M.Tremblay n’a pas hésité à choisir le district2 qui est un secteur qu’il connaît par cœur. Il a travaillé pour l’obtention de subventions pour le secteur de la rue Wilfrid pour rafraîchir des maisons, dont celles éprouvées par des inondations au fils de plusieurs années.

Bien au fait de l’initiative visant revigoré la municipalité, Gérard Tremblay a apporté son apport, des deux défibrillateurs cardiaques qu’il installé au centre ville à la réparation des infrastructures en passant par le comité pour revamper le logo de la Ville et du site Internet.

Adepte de paramoteur depuis sept ans, le candidat du district 2 est à même d’apprécier du haut des airs un territoire qu’il connaît par cœur.