Caroline Payer se lance

Asbestos – Établie avec sa famille depuis plus de 10 ans à Asbestos, Caroline Payer s’est engagée au sein de la communauté dès son arrivée. Candidate au poste numéro4, elle souhaite porter les préoccupations de la population et mettre à profit ses solides compétences pour poursuivre le travail de développement déjà amorcé tant au niveau économique que social.

Directrice générale de La Maison des Familles FamillAction depuis 2010, MmePayer est à l’écoute des préoccupations des familles et les porte via plusieurs comités locaux et régionaux, tels que le comité de création de la Politique amie des aînés et la table des Partenaires pour la petite enfance.

En tant que citoyenne, Madame Payer a participé en 2014 à la mise en œuvre de l’Agenda21 local qui a permis à la MRC des Sources de se doter d’une vision long terme sur le développement durable. Croyant à l’importance de la participation citoyenne, elle fait également partie du Comité d’acceptabilité sociale depuis 3 ans. Madame Payer siège au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation depuis près de 2 ans ainsi qu’à celui de la Corporation de développement communautaire depuis 2012.

Nouvelle entrepreneure, c’est une femme résolument tournée vers l’avenir. Ayant à cœur tous les aspects de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de sa municipalité, elle compte s’engager particulièrement dans les dossiers qui touchent les familles, la sécurité, le développement durable et l’innovation. Fière de sa ville, elle désire insuffler un sentiment d’appartenance rassembleur au sein de sa communauté, autant pour les nouveaux arrivants que pour les résidents déjà établis.