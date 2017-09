Daniel Pitre se porte candidat à Danville

Danville — C’est au poste de conseiller au siège no 5 lors des prochaines élections municipales de Danville, le 5 novembre prochain que Daniel Pitre espère être élu.

«J’amènerai un peu de sang neuf et je suis prêt à mettre mon épaule à la roue pour faire de Danville un endroit où il fait bon vivre. Je vais m’assurer que notre ville soit sécuritaire, accueillante et bien gérée. Je vais favoriser un développement économique, commercial, touristique et culturel qui correspond à la personnalité de Danville», a-t-il déclaré.

Il souhaite également que l’administration municipale se rapproche de la population et encourage la participation citoyenne.

Daniel Pitre travaille depuis plus de 20 ans dans le développement socioéconomique au sein de la SADC des Sources. Il compte investir son énergie, ses idées, sa passion pour Danville afin de relever les défis que demande un développement tourné vers l’avenir, en tenant compte de toutes les générations.

«C’est cette vision que je partagerai avec le conseil municipal et avec les citoyens et citoyennes de Danville, pour qu’ensemble on puisse accomplir de belles choses», a-t-il conclu.