Lise Larochelle prête à combler le siège numéro 5 à Val-Joli

Val-Joli (RC) – C’est avec fierté et enthousiasme que Lise Larochelle présente sa candidature au poste de conseillère du siège numéro 5 de la Municipalité de Val-Joli, qui est présentement vacant. « Mon objectif comme conseillère municipale sera d’administrer, d’encadrer, de veiller au bon déroulement des objectifs et mandat qui me seront confiés, tout en respectant les valeurs et la mission de la municipalité et de ses citoyens », soutient celle qui est native de Val-Joli.

Mme Larochelle a choisi de revenir dans le coin de son enfance pour profiter de la nature, apprécier les beautés de la municipalité, d’opérer son service de garde en milieu familial et de pouvoir élever ses enfants qui sont maintenant de jeunes hommes âgés de 23, 26 et 28 en plus d’être mamie d’une petite fille.

« Depuis quelques années, j’ai fait un retour aux études. Les opportunités de carrières et d’apprentissages académiques m’ont permis d’expérimenter la gestion de commerce, le marketing, l’administration, le milieu de la petite enfance, la vente et le service à la clientèle. Je suis maintenant consultante professionnelle certifiée en coaching familial et en gestion d’entreprise. »

À l’approche des élections du 5 novembre prochain, la candidate souhaite s’investir afin que la municipalité devienne prospère, dynamique, écoresponsable et de poursuivre le travail des membres du conseil municipal.