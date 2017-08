Hugues Grimard souhaite réaliser des projets qui lui tiennent à cœur

Asbestos (SM) - Le maire d’Asbestos, Hugues Grimard a récemment annoncé qu’il se présentait de nouveau au poste de maire le 5 novembre prochain.

«Ça fait longtemps que je sais que je vais demander un troisième mandat. Il reste encore des choses à faire. Le travail amorcé depuis huit ans porte fruit et cette vision commune du développement économique fonctionne», explique-t-il, alors que l’ensemble des maires et des membres du conseil municipal ont signé son bulletin de candidature.

Selon lui, le premier mandat d’un maire passe si vite qu’il n’a que le temps, ou presque, de développer des contacts et prendre connaissance des dossiers. À l’instar d’un nouveau maire, tous ses contacts sont déjà établis et ses dossiers connus. Entouré d’une équipe formidable, il affirme avoir encore cette passion de servir la communauté, tout en étant conscient que le politique est un véritable don de soi et qu’il y a des concessions à faire au niveau de la vie familiale, mais dans son cas, sa famille le soutient.

«On a travaillé la diversité, maintenant c’est l’attractivité qu’il faut travailler. On entame la deuxième phase. 740 emplois directs sont annoncés pour les prochaines années avec les annonces faites. Afin d’attirer de nouveaux résidents, le premier geste que la ville a posé cette année est la diminution de taxes. Et des projets de développement résidentiels s’en viennent», ajoute-t-il.

Le sentiment de fierté se manifeste aussi de plus en plus dans la municipalité et c’est, selon lui, toute la MRC des Sources qui en bénéfice. Et puis, Asbestos semble faire de plus en plus de jaloux à l’extérieur du territoire également.

Rappelons pour finir que M.Grimard a été récemment réélu préfet de la MRC des Sources et est aussi président de la Table des MRC de l’Estrie, président de Récup Estrie et directeur général du Camp musical.

«Pour moi, la MRC est une MRC popcorn. Les bonnes nouvelles éclatent de partout et ça sent bon. J’ai apporté une vision d’affaires et économique au niveau de la gestion municipale. J’en suis fier. J’ai un sentiment de fierté pour rendre Asbestos en pleine possession de ses moyens et de ses ambitions», conclut le maire.