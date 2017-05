Du positif pour la Ville d’Asbestos

Asbestos (SM)- Lors de la séance spéciale du conseil municipal le 23 mai dernier, la Ville d’Asbestos présentait ses résultats financiers pour l’année 2016

Joel Minville de la firme de comptables Roy, Desrochers, Lambert a indiqué qu’au terme de l’exercice 2016, la Ville affichait des résultats très positifs à la satisfaction de l’ensemble des membres du conseil municipal.

Sur des dépenses réalisées de 10 109 338 $, le rapport financier montre un surplus de fonctionnements de 654 657 $. Ces sommes proviennent de surplus financiers non prévus au budget et des économies sur des dépenses prévues. Ce qui porte le surplus accumulé non affecté à 1 014 924 $ au 31 décembre 2016.

«Avec ce surplus, nous avons un coussin qui nous permet d’investir lorsqu’une opportunité se présente ou lorsqu’arrive un imprévu important», a mentionné le maire Hugues Grimard.

En ce qui concerne la dette municipale, c’est-à-dire le montant à la charge des contribuables, celle-ci a connu une baisse importante, passant de 7 379 683 $ en 2015 à 7 061 275 $ en 2016, soit une diminution de 318 408 $.

«Je suis particulièrement heureux de ces résultats puisque nous continuons à investir dans notre économie et nos infrastructures et nous réussissons à générer des surplus et baisser notre dette. Les résultats que nous avons présentés sont le reflet d’une saine gestion et de l’efficacité de l’administration municipale », a conclu le maire d’Asbestos, Hugues Grimard.