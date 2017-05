La mairesse Sylvie Bureau rencontre le ministre Laurent Lessard

Windsor – La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a rencontré le 5 mai dernier à Montréal le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Laurent Lessard, lors d’une activité de type « rencontres éclairs » qui se tenait dans le cadre des Assises 2017 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Mme Bureau a profité de l’occasion pour sensibiliser le ministre aux préoccupations des citoyens et de la Ville au chapitre des transports. Parmi les dossiers locaux abordés par la mairesse, mentionnons entre autres les aménagements et la sécurisation de l’intersection de la route 249 et de la rue Maurice-Bachand qui desservent le nouveau Parc d’affaires de la 55. Cette intersection nécessitera bientôt l’installation de feux de circulation, l’aménagement de voies de virage et l’ajout de lampadaires entre les rues Maurice-Bachand et Bourbeau. Rappelons également que le site du Parc de la 55 a été retenu par la MRC du Val-Saint-François pour l’implantation du nouveau poste régional de la Sûreté du Québec.

Le second dossier concerne la reconstruction éventuelle du pont Watopeka et de la structure adjacente qui supporte les conduites d’eau potable et d’eaux usées. Enfin, la Ville a réitéré au ministre son appui au projet de loi 122 qui accorde plus d’autonomie aux villes, notamment lorsque vient le temps de déterminer les limites de vitesse sur son territoire.

« Cet échange avec le ministre Laurent Lessard a été particulièrement bénéfique et a permis de faire avancer les chantiers chers aux citoyennes et citoyens de Windsor quant au développement du transport local. Je remercie le ministre pour son ouverture et son écoute, ainsi que l’UMQ pour nous avoir invités à participer à cette activité. Cet exemple démontre bien l’importance pour Windsor de participer à de tels rendez-vous municipaux et d’y interpeller les décideurs quant à nos priorités », a déclaré la mairesse Sylvie Bureau.