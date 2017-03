La municipalité de Tingwick rend hommage à ses employés

Tingwick - Le 18 février dernier, le conseil municipal de la Municipalité de Tingwick a tenu à souligner les nombreuses années de service de quelques-uns de ses employés.

Parmi eux, la directrice générale Chantale Ramsay, le conducteur de camion de déneigement Martin Blanchet, le directeur du service incendie Marc Ouellette et le pompier Jean-Denis Hinse ont été honorés.

L’animateur Pierre Charette y est allé de différentes anecdotes sur ces jubilaires. En plus des familles, citoyens et amis, plusieurs maires, directeurs généraux et pompiers de la région étaient également présents pour l’occasion. Les députés Alain Rayes et Sébastien Schneeberger de même que le préfet de la MRC d’Arthabaska, Lionel Fréchette ont profité de cette soirée pour présenter quelques projets à venir comme la «fibre optique» et le chauffage par la biomasse.