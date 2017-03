Claude Mercier aux portes de la communauté

Richmond – Au nombre des quatre maires présents au souper du 22 février dernier organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond, le maire d’Ulverton, Claude Mercier, a fait le bilan de 2016 et présenté les perspectives de 2017. Ainsi, la dernière année a été occupée sur le plan des investissements dans les infrastructures routières et de divers projets au sein de la communauté.

À l’entretien des routes qui ont totalisé 160000 $ de dépenses, des investissements de plus de 70 000 $ en travaux d’infrastructure ont permis d’effectuer plusieurs rechargements sur les routes de gravier, profitant ainsi du programme de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ). À ces investissements s’ajoutent la fin des travaux de l’abri communautaire en bois rond (15 000 $) et l’agrandissement de l’hôtel de ville afin d’intégrer une salle d’archives (82 000 $), également avec l’appui du TECQ.

2017

Au niveau du réseau routier, un montant de 100 000 $ est réservé pour les infrastructures. La sortie de la halte routière reliant l’autoroute 55 au chemin Porter, sera asphaltée vers la fin du mois de mai pour un coût estimé à 100 000 $.

Au plan de la gestion des matières résiduelles, les citoyens et agriculteurs ont été informés des nouvelles procédures concernant la collecte des ordures ménagères sur tout le territoire. Jusqu’en décembre dernier, il était permis de mettre aux ordures tous matières et résidus. Depuis janvier, les plastiques agricoles, matériaux de construction non valorisables, gros rebuts et vêtements ne pourront côtoyer les ordures ménagères.

Au plan des aménagements, Claude Lefebvre et Jocelyne Weare ont donné à la Municipalité leur terrain en bordure de la rivière Ulverton. En cours d’élaboration, ce projet estimé à 15 000 $ comprendra un parcours thématique accessible dès l’été prochain. Durant cette même saison, le centre communautaire accessible en hiver profitera d’un projet d’isolation du centre sera mis de l’avant. À ces nouveaux travaux s’ajoutera un rafraîchissement du bâtiment pour un montant total de 25 000 $.

Le choix d’un départ à l’approche des élections municipales

Au terme de son allocution, le maire Claude Mercier a surpris certains convives en annonçant qu’il quittera la politique municipale. « Toute bonne chose a une fin. Je vais quitter mon poste de maire en octobre prochain avec la satisfaction d’avoir accompli mon mandat, selon les attentes de mes citoyens.