Des citoyens mobilisés pour une offre en habitation différente

Valcourt – Près d’une quarantaine de personnes se sont rassemblées à Valcourt le 25 janvier dernier pour assister à une soirée d’information sur l’habitation organisée par Valcourt 2030. Cette soirée se tenait au Centre d’action bénévole de la région de Valcourt et regroupait des premiers acheteurs, d’actuels propriétaires, des élus et des intervenants du secteur de l’habitation.

Dans le cadre de la démarche qu’est Valcourt 2030, les citoyens du Grand Valcourt ont exprimé leur désir de diversifier l’offre en habitation sur le territoire pour répondre aux besoins de l’ensemble des générations. Cette soirée visait donc à présenter des modèles d’habitation différents et à entamer une discussion sur les besoins des résidents et des futurs résidents. Le maire de Valcourt, M. Rénald Chênevert s’est dit satisfait de la réponse des citoyens : « C’est essentiel pour nous d’entendre les citoyens sur leurs besoins et d’écouter leurs suggestions. On veut que les gens s’établissent de façon durable, mais on veut également être attractif pour de nouveaux résidents. »

Dans un premier temps, les participants ont pu assister à une présentation de trois projets de coopératives de propriétaires par Guillaume Brien de la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie. Également, Mélanie Drouin, diplômée en enseignement et en environnement, est venue présenter un projet d’écodéveloppement à Ste-Catherine-de-Hatley. Après une période de questions, la soirée s’est conclue par une période d’échanges afin d’identifier les besoins et de prévoir une suite à la rencontre. Prochainement, une rencontre sera organisée avec les personnes qui se sont montrées intéressées à participer à la mise en place d’une coopérative de propriétaires.

Rappelons que Valcourt 2030 est une démarche concertée qui s’appuie sur la reconnaissance des talents et des forces vives déjà présentes au sein de la collectivité pour se mettre en action. Elle invite toutes les personnes intéressées, quel que soit leur origine, leur sexe ou leur âge à s’engager pour un futur meilleur. C’est une démarche englobante et démocratique, une volonté de la communauté de se prendre en charge maintenant pour des résultats à moyen et long terme.