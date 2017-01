Pas d’augmentation majeure à Danville

Danville – Le Conseil de Danville tenait une séance spéciale le 20 décembre dernier afin de déposer le budget 2017 de la municipalité, un budget qui prévoit un gel du taux de taxes foncières.

Celui-ci demeurera donc à 0,8628 $ du 100$ d’évaluation pour la prochaine année, mais le taux pour les services d’égout et d’aqueduc sera quant à lui ajusté. Il n’y aura donc pas d’augmentation pour les gens non raccordés, mais elle sera de 30 $ pour ceux qui le sont aux deux services.

Un revenu de 5 639 M$ est attendu pour l’année 2017, une augmentation de 79000$ par rapport au budget 2016. Cette augmentation de revenu est principalement due aux sommes attendues du Canton de Cleveland pour les travaux à effectuer sur le barrage du Lac Denison, ainsi que de l’augmentation de la péréquation à recevoir pour les territoires dévitalisés, soit 280 000 $.

De la démolition de l’immeuble sur la rue du Carmel, à la réfection de la piscine municipale, en passant par divers travaux de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc, de trottoirs, des fenêtres et d’une portion du toit à l’hôtel de ville, de la cuisine communautaire du centre Mgr Thibault, la municipalité mènera de front plusieurs projets.

«Ceux-ci s’ajoutent aux services municipaux courants et la réalisation de ceux-ci est tributaire des imprévus pouvant survenir en cours d’année», a toutefois ajouté le maire.

En ce qui concerne la dette municipale, le remboursement de 2017 sera de 411 000 $ comparativement à 404 000 $ en 2016. Cette somme représente 7,29 % du budget 2017. Cette hausse est en lien avec le financement permanent des travaux de réfection de l’entrée latérale du centre Mgr Thibault pour un montant de 116 265 $.

«Le conseil de ville de Danville est heureux de présenter à ses citoyens un budget où le maintien des services va de pair avec des travaux de réfection d’infrastructures, et ce, d’autant plus que cela se fait sans augmentation de la taxe foncière. Au cours des prochaines années, les efforts devront être maintenus pour effectuer de l’entretien préventif et pour remplacer les équipements désuets de la municipalité. Des investissements réguliers dans nos infrastructures permettront de prolonger la durée de vie de celles-ci et réduiront les coûts à long terme tout en nous permettant de maintenir les services offerts à la population. J’aimerais remercier toute mon équipe d’employés-cadres et de conseillers municipaux, lesquels ont tous participé, sans exception, au processus d’élaboration du budget 2017 », a conclu Michel Plourde.