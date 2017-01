Adoption du budget 2017 à St-Claude

Saint-Claude (RC) – En date du 12 décembre dernier, le conseil municipal de Saint-Claude a adopté son budget 2017. Le maire Hervé Provencher indique que le taux de la taxe foncière est de 0,84 $ du 100 $ d’évaluation. L’équilibre budgétaire est fixé à 1 707 000.

La recette des taxes atteint 1 086 679 $ à laquelle s’ajoutent les tarifs pour services municipaux (186 165 $), le paiement tenant lieu de taxes (1 195 $), les autres recettes de sources locales (99 698 $) et les transferts conditionnels (332 543 $). Les dépenses de fonctionnement regroupent l’administration générale (266 500 $), la sécurité publique (274 000 $), les transports (539000 $), l’hygiène du milieu (187 500$), l’urbanisme et le zonage (72 500 $) les loisirs et la culture (106 000 $) et les frais de financement (11 300 $). À ces montants s’ajoutent les remboursements en capital et location achat (150 400 $), les activités d’investissement (108 800 $) ainsi que le fonds réservés à la réfection et entretien des chemins (revenus) pour un total de 1707 000 M $.

Au niveau des tarifs, la collecte des déchets est de 120 $ par unité de logement, de commerce et d’unité d’exploitation agricole enregistrée avec bâtiment de ferme. La collecte sélective est de 25 $ par unité de logement ; 75 $ par unité de résidences de tourisme (maison de location) et 75 $ pour les bâtiments ICI (industriel, commercial ou institutionnel). Quant à la collecte des matières organiques, le coût est de 45 $ par unité de logement.

À ces tarifs s’ajoute la vidange des fosses septiques pour des montants allant de 70 $ à 660 $ selon les dimensions. Un service saisonnier est également disponible. Quant à l’exploitation du réseau d’égouts, le coût est de 285 $ par unité de logement et de 570 $ pour une exploitation agricole.