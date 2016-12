Asphaltage accru sur le réseau de la Ville de Windsor

Windsor (RC) – Afin d’améliorer le réseau des rues de Windsor selon un agenda annuel depuis déjà quelques années, des nouvelles portions d’asphaltage ont été réalisées pour 2016. La Ville profite pour 2016 de la baisse de l’asphalte suite aux nombreux cartels régionaux dénoncés par les municipalités et le ministère des Transports. Par rapport aux dernières années, la tonne d’asphalte a baissé de 650 $ à 425 $.

Dans ce nouveau contexte, nous avons amélioré plus de rues qu’auparavant et, comme chaque année, nous pouvons compter sur les redevances provenant des gravières, ce qui notre investissement à 300 000 $ », précise la mairesse Sylvie Bureau.

Les travaux réalisés regroupent la rue Watopeka sur toute sa longueur, incluant des travaux d’aqueduc et de puisards ; la petite portion de la 2e avenue entre Watopeka et du Moulin ; la 6e avenue de Du Moulin à Watopeka ; une portion additionnelle dans le secteur de l’aréna et du camping ; des portions complètes ou partielles sur les rues Bisson, Lacroix, Greenlay nord, Saint-Joseph et Saint-Laurent.

À ces travaux d’asphaltage, Mme Bureau tient à mentionner le travail efficace des employés des Travaux publics qui ont retapé les trottoirs en bordure de la rue Saint-Georges dans le secteur de l’église, du parc du Centenaire et de la Caisse Desjardins.