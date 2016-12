Une dernière assemblée pour David Fournier de Windsor

Windsor (RC) – En présence des élus municipaux et de collègues provenant de divers postes à la Ville de Windsor, le conseiller au siège numéro 1, David Fournier, a participé à sa dernière assemblée mensuelle du conseil de ville en date du 6 septembre. Au mois de juin dernier, il avait publiquement annoncé son retrait de la politique municipale qui s’est achevé au terme des vacances estivales. Cette décision résultait d’un nouveau défi lui permettant d’occuper la direction générale de la Ville d’East-Angus et, par la même occasion, de s’établir à cet endroit avec son épouse et leurs enfants.

«Je devais faire un choix. Une décision pas facile, d’autant plus lorsque l’on habite un endroit depuis notre naissance. Ma famille et moi avons décidé de quitter Windsor afin de faciliter notre quotidien. J’habite le quartier Saint-Gabriel depuis que je suis tout-petit et beaucoup de souvenirs m’habitent à Windsor», mentionnait M. Fournier dans son communiqué annonçant son départ prochain.

Sa dernière présence à la table du conseil été l’occasion de quelques clins d’œil et de retour en arrière dans le cadre des assemblées mensuelles durant lesquelles David Fournier participait depuis tout presque sept ans. Son implication au sein de la communauté windsoroise et de la région date cependant d’aussi loin que les années du secondaire à l’école du Tournesol, là où il a entre autres aiguisé sa perception axée vers l’implication sociale, de laquelle s’est forgée une approche politique axée vers le communautaire.

En mai 2010, le jeune conseiller municipal recevait de l’Union des municipalités du Québec le prix de la Personnalité de la relève municipale. «Âgé de 24 ans, David Fournier s’est démarqué des autres candidats par son implication active dans de multiples organisations de sa communauté: radio communautaire, association de soccer, opération Nez rouge et le comité jeunesse Atout. Il a aussi été récipiendaire du prix Hommage bénévolat Québec en 2007 pour son implication dans sa communauté» mentionnait l’UMQ. À ces fleurons s’ajoute la Politique familiale qui a concrétisé le comité de la Famille et des Aînés.

«Nous perdons un collègue au conseil de ville que nous avons apprécié. Il n’hésitait pas à faire valoir son point de vue et à appuyer le travail de tous. Nous perdons aussi un citoyen important en tenant compte de toutes ces implications», a souligné la mairesse Sylvie Bureau qui, avec ses collègues, a remis un cadre mural de bonne dimension sur lequel le photographe Pierre Pinard a disposé des photos relatant le cheminement de M. Fournier au fil des années.

Dans l’environnement qui assure la proximité de sa famille, David Fournier peut maintenant se consacrer entièrement au défi de la direction générale de la Ville d’East-Angus. «C’est la communauté de Windsor qui m’a fait d’être rendu où je suis. Notre famille est bien établie, mais je pense qu’un jour, je vais revenir. Merci à tous !»