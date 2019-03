Un triple partenariat qui fait toute la différence

MRC des Sources – La Caisse Desjardins des Sources, Alliance Magnésium inc. et la SADC des Sources sont fières d’annoncer la concrétisation d’une entente de partenariat majeur avec la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES).

En effet, c’est un total de 25000$ répartis sur deux années qu’Alliance Magnésium, la SADC des Sources et la Caisse Desjardins des Sources octroient à la CCES pour 2019 et 2020. Ce partenariat permet à la CCES de poursuivre ses activités de réseautage et de formation et confirmer la tenue de la Foire commerciale en mai 2019 et le Gala reconnaissance au printemps2020.

De plus, grâce à cet apport financier, la Chambre de commerce pourra offrir la participation au projet CHEFS aux gestionnaires et chefs d’entreprise pour seulement 180$ annuellement. Ce projet permet aux gestionnaires de se rencontrer en petits groupes de codéveloppement tous les deux mois pour discuter de thématiques liées à leurs domaines respectifs. Les inscriptions se font en continu et des groupes peuvent être créés selon les besoins des participants. Il s’agit d’un projet très apprécié des participants et ces partenaires financiers majeurs permettent de rendre l’initiative plus accessible pour un plus grand nombre.

«La Caisse des Sources est très heureuse de poursuivre son partenariat avec la CCES pour les deux prochaines années, a annoncé Geneviève Roy, directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources. Il est important, pour notre MRC, de pouvoir compter sur un regroupement solide et dynamique et cela passe, entre autres, par un appui majeur aux nombreuses activités de la CCES. Nous sommes ravis de collaborer avec Alliance Magnésium et la SADC des Sources dans cette initiative qui enrichira nos collectivités.», a ajouté madame Roy.

«Alliance Magnésium a fait du développement régional une des priorités du déploiement de ses activités, a déclaré Pierre Saint-Aubin, Vice-président principal, Affaires corporatives d’Alliance Magnésium. En associant Alliance à Desjardins et la SADC, on s’engage à contribuer à l’essor de notre économie régionale et à aider les intervenants économiques et sociaux de notre communauté. On y croit et c’est en harmonie avec toute la région que nous voulons évoluer et contribuer à sa richesse.», a-t-il poursuivi.

«La SADC des Sources est heureuse de se joindre à ces partenaires majeurs que sont la Caisse des Sources et Alliance Magnésium afin de permettre à la CCES d’assumer pleinement son leadership, reconnu par les acteurs du territoire. Nous apprécions particulièrement les activités de formation, de réseautage et de codéveloppement qui encouragent l’innovation, la résilience et la capacité d’agir, des actions favorisant le développement durable du territoire», affirme Daniel Pitre, directeur au développement des collectivités.

«La CCES, qui en est à sa troisième année d’activités depuis le regroupement, voit les besoins de ses membres croître. Nous sommes fiers du partenariat conclut avec ces trois partenaires majeurs, qui nous permettra de continuer à développer notre offre et offrir les services adéquats aux entreprises de la région.», mentionne Isabelle Lodge, présidente de la CCES.