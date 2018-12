La générosité au rendez-vous pour la guignolée dans la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) La traditionnelle guignolée organisée par les Chevaliers de Colomb, se tenait à travers l’ensemble de la MRC des Sources ce dimanche 2 décembre dernier. Chapeautée par les conseils d’Asbestos, Danville, Wotton, St-Adrien, St-Camille et St-Gorges-de-Windsor, cette collecte caritative annuelle se veut un incontournable des œuvres charitables de l’organisme. Ainsi, plusieurs membres de chacun des conseils respectifs ainsi que des bénévoles fortement impliqués se sont ralliées afin de recueillir les généreuses contributions provenant de la population. Bien que plusieurs comptabilisations monétaires officielles demeuraient encore à faire pour certaines municipalités au terme de cette journée, il nous est déjà possible d’affirmer que l’activité fût une fois de plus couronnée de succès. On estime à près de 6000$ les dons recueillis du côté d’Asbestos alors que les Chevaliers de Danville annoncent une récolte de plus de 4500$ notamment. Pour Michel Poirier, responsable de l’évènement à Danville, il s’agit une fois de plus d’une preuve de la grande générosité des gens de la région.

«Nous désirons remercier la population pour leurs implications, leurs accueils et leurs contributions, qui rappelons-le seront entièrement consacrés aux paniers de Noël. Nous travaillons durant toute l’année en préparation de cet évènement important et nous tentons bien évidemment d’obtenir le maximum de denrées possibles en lien avec les argents amassés. Nous prévoyons donc cette année, pouvoir offrir à 65 familles dans le besoin de notre municipalité, un peu de nourriture et de réconfort pour la période des fêtes.» De relater M. Poirier.