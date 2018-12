Un troisième roman pour l’auteur Jeff Ray Therrien

Asbestos (RL) – La bibliothèque municipale d’Asbestos sera l’hôte le 2 décembre à 14h, du lancement officiel de Neige un roman de plus de 180 pages, qui se veut être le troisième du genre, publié par l’auteur Jeff Ray Therrien.

Originaire de Lac-Mégantic, cet écrivain de 33 ans réside à Asbestos depuis plus de deux ans maintenant. Habité par un ardent désir d’écriture depuis l’enfance, ce dernier s’amuse à rédiger des histoires fantastiques de capes et d’épées dans de petits calepins au sous-sol de la résidence familiale dès l’âge de sept ans. À l’adolescence, ce jeune amant des mots, tombe littéralement sous le charme de l’écriture du prolifique Stephen King et de son roman à succès Carrie. Ce bouquin marquera assurément un tournant dans la vie du jeune homme alors que son genre d’écriture prit une toute nouvelle tendance à compter de ce moment. C’est donc sous l’inspiration des œuvres de ce maître de l’horreur ainsi que du travail exceptionnel réalisé par le québécois Patrick Sénécal, que l’auteur publie une première fois en 2013 avec le titre Ebony, paru aux éditions des Carnets de Dame Plume. Fort de cette aventure, Jeff Ray Therrien répéta l’expérience un an plus tard, alors que Maximum Speed vu le jour, mais cette fois sous la férule de sa propre compagnie, alors qu’il fonde les éditions Romans Noirs qui se destinent uniquement à la parution de ses œuvrent littéraires personnelles. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’il nous parle de son plus récent ouvrage, Neige.

«L’histoire se déroule principalement dans le désert Sibérien et raconte les aventures de Chloé, une jeune fille de douze ans, dotée de pouvoirs télépathiques surnaturels, qui devra lutter pour sa survie au sein d’un environnement hostile et faire face à de multiples dangers provenant du monde interlope.» De résumer l’auteur. Ce bouquin, habillé d’une magnifique couverture réalisée par Linda Vaillancourt de Victoriaville, vise un très large éventail de lecteurs, qui trouveront assurément leur intérêt dans ce livre, selon les dires de son créateur.

À noter qu’il sera possible de se procurer un exemplaire directement sur place lors de l’évènement ainsi que de passer des commandes en lien avec l’ensemble des écrits de M. Therrien.