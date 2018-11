Kevin Bombardier coordonnateur pour Valcourt 2030

Valcourt – Valcourt 2030, organisme fondé en 2014 dans le but de faire du Grand Valcourt un milieu d’innovation, accueillant et dynamique, tourné vers le futur, qui valorise ses familles, sa jeunesse et ses aînés, a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Kevin Bombardier au poste de coordonnateur. Nous sommes convaincus que M. Bombardier saura, par sa connaissance de la région de Valcourt, ses expériences pertinentes et son enthousiasme, assurer une continuité au travail colossal accompli par Mme Josée Bélanger, coordonnatrice depuis le début du mandat de Valcourt 2030.

Valcourt 2030 se démarque par sa capacité à mobiliser la population et les acteurs du milieu autour d’un plan d’action ambitieux mais ancré dans la réalité. M. Bombardier a accepté d’être un acteur clé dans ce projet et toute notre confiance lui est accordée.

Originaire de Valcourt, M. Bombardier a notamment travaillé pour le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, la MRC du Val-Saint-François pour le projet Place aux jeunes, le bureau de circonscription provinciale de Richmond et Pro-Gestion Estrie.