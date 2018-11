Un rappel à la population à l’approche de la parade dans les rues

Windsor – Le Service des loisirs s’affaire à ficeler la 8e édition de la parade de Noël qui aura lieu le 2 décembre prochain, à partir de 13h. À la parade s’ajouteront les enfants, parents et amis qui seront au Centre J.A.-Lemay avec la présence du Père Noël, de la Fée des étoiles, des gonflables et amusements pour tous. De plus, c’est aussi une excellente occasion pour les entreprises, les commerces et les organismes de se faire connaître ou reconnaître auprès de la population. Des pancartes, comme celle qui s’affiche en bordure de la rue Principale Nord, rappelle que la période hivernale débute du bon pied avec la parade de Noël. (RC)