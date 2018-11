Premiers pas vers une politique d’accueil dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François (RC) – Le 8 novembre dernier, une cinquantaine d’élus et d’acteurs socio-économiques du Val-Saint-François se sont réunis pour discuter d’accueil des nouveaux arrivants et des immigrants. La rencontre s’est déroulée au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Les trois objectifs de la journée étaient de jeter les bases d’une première politique d’accueil des nouveaux arrivants et immigrants; de se mobiliser autour de principes favorisant l’attraction, l’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants; échanger sur des pistes d’action pouvant être développées dans les municipalités.

Au fil des présentations et des échanges, les participants ont pu partager leurs idées en lien avec les axes d’attractivité et d’accueil lié l’intégration et à la rétention. La prochaine étape sera la tenue d’un forum pour les citoyens au retour de la période des fêtes. Ces derniers pourront alors s’exprimer et échanger sur les pistes de solutions qui auront découlé du premier forum, pour ensuite permettre la création d’une politique des nouveaux arrivants rassembleuse.

«Le Val-Saint-François est une région qui a beaucoup à offrir et les partenaires sont très intéressés à rendre leurs milieux accueillants. Nous sommes enthousiastes pour la suite des travaux», affirme Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

La journée de réflexion était une initiative du comité d’immigration du Val-Saint-François. Ce regroupement d’acteurs de la région se réunit pour discuter des enjeux d’accueil, d’intégration et de rétention des immigrants. Le comité travaille aussi à démystifier l’immigration auprès de la population par le biais de différentes actions.