Campagne de financement des Arbrisseaux : Illuminer nos familles pour 2 dollars

Windsor (RC) – La Maison de la famille Les Arbrisseaux organise une campagne de financement qui commencera le 1er novembre pour se terminer le 1er décembre avec la Journée de l’illumination. Toute la population du Val-Saint-François est invitée au lancement de cette campagne qui aura lieu le 2 novembre, de 13h à 14h. La Maison des Arbrisseaux est située au 111-115 de la rue Saint-Georges à Windsor. L’objectif est de recueillir 4 000$.

Cette campagne de financement annuelle a pour but d’amasser les fonds nécessaires afin de répondre à plus de demandes pour la réserve scolaire, de finaliser le projet de la transition scolaire et de développer la halte répit tout en augmentant l’aide et les services aux familles vulnérables.

Également, de nouveaux projets sont sur la table, dont l’installation d’une armoire étanche, de Donnez au suivant, de faire connaitre l’organisme à la population des quatre coins du Val-Saint-François, ainsi que les activités de jeux libres qui encouragent l’indépendance et la créativité chez les jeunes. Par ailleurs, la direction tient à souligner que l’organisme famille est le seul dans tout le Val-Saint-François.

Lumières et points de vente

Cette collecte de fonds consiste à vendre des lumières de Noël au coût de 2$ chacune. Le 1er décembre, lors de la Journée de l’illumination, toutes les lumières vendues et installées sur la devanture de la Maison de la famille seront allumées pour toute la durée du temps des Fêtes.

Il y aura trois principaux points de vente; au Marché Provigo Gauthier de Windsor, du 1er au 3 novembre; au Marché IGA Ouimette de Valcourt, du 8 au 10 novembre et à la Pharmacie Proxim Steve Babin de Windsor, les 12, 13, 19 et 20 novembre. Les personnes désireuses d’offrir un peu de leur temps pour aider la Maison de la famille à vendre des lumières sont priées de téléphoner au 819 628-0077. La population peut aussi venir porter leur don directement à la Maison de la famille.