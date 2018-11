Halloween, bonbons, patinage libre et beaucoup de plaisir

Windsor (RC) – Pour une deuxième année consécutive, les Services récréatifs de la Ville de Windsor ont allongé la période de patin libre au Centre J.A-Lemay durant l’après-midi de dimanche dernier, à l’occasion de l’Halloween.

Rappelons qu’une centaine d’enfant et de parents avaient apprécié l’initiative l’an dernier. «Pour 2018, nous avons été surpris de voir tant de monde. C’est le double avec au moins 200 personnes. L’activité a débuté à 15h30 et la période s’est allongée jusqu’à 16h30. Il y avait des bonbons pour tous et autant les adultes que les jeunes se sont amusés, dont plusieurs étaient vêtus ou masqués pour l’Halloween et autres costumes pour les petits», mentionne David Lacoste, directeur des Loisirs, de la Culture, du Développement communautaire et des Communications.

La technicienne en loisirs Danika M. St-Pierre était également sur place en présence d’élus municipaux. De quoi remettre à l’horaire pour 2019.