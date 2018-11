De bons résultats qui s’ajoutent à la Fondation Terry-Fox

Richmond (RC) – Les bénévoles ont terminé avec succès la collecte de fonds Terry-Fox pour la recherche sur le cancer. La somme de 3 972$ a été amassée grâce à la collecte de canettes et de bouteilles recyclables, à des dons et à la vente de tee-shirts. Cela fait partie des efforts de Pat Henderson pour la région de Richmond.

«Jusqu’à la fin de l’année, nous amasserons divers articles recyclables au profit du Foyer Wales. L’année dernière, nous avons recueilli 692$ et nous aimerions dépasser ce montant. Les canettes et bouteilles peuvent être déposées au bureau de l’Association des Cantons-de-l’Est qui est située au 100-257, rue Queen, entre 9h et 19h (819 566-5717). Nous sommes très reconnaissants à cette association et à Mary Gunter pour leur soutien constant. Pour de grandes quantités de canettes et de bouteilles, composez le 819 826-3929 pour organiser une collecte», précise Joe Kelly, qui est un bénévole de longue date pour la Fondation Terry-Fox.

Dans la région de Richmond, les bouteilles et canettes peuvent toujours être déposées au 8e avenue Melbourne à Richmond. Les bénévoles espèrent que l’endroit ne sera pas enneigé avant un certain temps! Si tel est le cas, signalez le 819 826-3929 pour organiser la cueillette.

N’oubliez pas de rappeler les bouteilles vides lors de fêtes d’anniversaire, de réunions de famille et autres évènements, particulièrement durant la période de Noël. Nous remercions la communauté des Cantons-de-l’Est pour leur soutien et à d’autres causes louables» d’ajouter M.Kelly.