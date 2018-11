Rencontre pour les aînés au CAB de Richmond

Richmond – Saviez-vous que le Centre d’action bénévole de Richmond organise des activités de groupe offrant aux personnes aînées l’occasion de briser leur isolement, de se divertir et de socialiser? Toutes personnes autonomes ou en légère perte d’autonomie de 65 ans et plus vivant à domicile peuvent bénéficier de ce service.

Le groupe se rencontre 2 fois par mois, les mercredi de 9h30 à 12h45 au local du Club Joyeux de l’Âge d’Or situé au couvent du Mont St-Patrice. Ces rencontres amicales sont offertes gratuitement aux intéressés par le CAB de Richmond. L’activité touche 4 volets différents: l’exercice, l’informatif, l’animation et le volet social.

La rencontre se termine par un dîner qui comprend une soupe-repas accompagnée de craquelins ou de pain et de fromage. Un bon dessert suivi d’un café, thé ou tisane suivra le repas qui est cuisiné par la Popote roulante. Seuls les frais de transport sont assumés par les participants.

Si vous êtes intéressé à participer à cette activité, un simple appel téléphonique au CAB est nécessaire pour vous inscrire, après avoir vérifié votre éligibilité à ce service.

Pour information, communiquez avec le Centre d’action bénévole au 819 826-6166; suivez l’organisme est sur facebook.com/cabrichmond, ou le site cabrichmond.com.