Richmond – Le président Julien Nault et ses membres du Club Lions Richmond-Melbourne invitent les enfants et parents à la Maison Hantée qui sera aménagé au sous-sol du Centre communautaire Sainte-Famille. Un don de 3$ par personne est suggéré. L’évènement se tiendra de 19h à 22h et pour les petits enfants, la visite se fera entre 18h et 19h. Le Restaurant Mike de Richmond assurera la commandite.