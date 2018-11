Plus de 100 jeunes Estriens bénéficient d’une bourse d’études J. Armand Bombardier

Valcourt – Percevant l’éducation comme étant le principal moteur de toute société, la Fondation J. Armand Bombardier octroie cette année 191000$ en bourses d’études à 112 étudiants de niveaux professionnel, collégial et universitaire de premier cycle dans la région.

Depuis 1968, la Fondation a eu le privilège d’accompagner des milliers de jeunes Estriens, leur permettant de consacrer plus de temps à leurs études et de s’engager activement au sein de leurs institutions d’enseignement.

«Nous avons à cœur de suivre les étudiants de la fin du secondaire jusqu’au baccalauréat, ce qui nous permet de tisser des liens privilégiés avec nos boursiers. C’est inspirant de les voir passer de l’adolescence à l’âge adulte et d’être témoin de leur parcours. Et les exemples de réussites ne manquent pas», souligne Ode Belzile, directrice des activités philanthropiques.

Un bel exemple

Parmi ces étudiants figure Noah Markis-Morrison, originaire du Canton de Melbourne situé dans la MRC du Val-Saint-François. Depuis 2012 jusqu’à sa graduation à l’Université McGill à Montréal, au printemps2018, il a pu atteindre son objectif.

«Je viens de terminer mon baccalauréat et je suis fier de pouvoir maintenant être travailleur social. Je me suis intéressé à ce domaine quand j’ai commencé à travailler au Foyer Wales Home à Canton de Cleveland, près de Richmond, en 2013. Ayant une interaction étroite avec les résidents, mon intérêt a grandi au fur et à mesure que je poursuivais mes études en sciences sociales à l’école Champlain à Sherbrooke. Je me suis impliqué davantage dans les différentes initiatives sur le campus et j’ai compris que ma passion est de travailler pour le développement de la communauté» , relate Noah Markis-Morrison.

Programme de bourse d’études

Créée en 1965 par l’épouse et les trois filles de l’inventeur, la Fondation J. Armand Bombardier participe à l’avancement des communautés, des organisations et des individus en appuyant des organismes et des projets qui favorisent le développement des capacités et la dignité des personnes. Le programme de bourse J. Armand Bombardier a comme objectif d’apporter une aide financière aux étudiant(e)s et ainsi les encourager à poursuivre leurs études. Les personnes admissibles doivent résider dans l’une des régions suivantes: les MRC du Val-Saint-François et d’Acton, les municipalités de Saint-Joachin-de-Shefford, Shefford, Warden et Waterloo, et suivre à temps plein un programme d’études reconnu au Canada et répondre aux critères établis par le comité de sélection. Les formulaires de demande sont disponibles à compter du 1er juin de chaque année sur le site Internet de la Fondation: www.fondationbombardier.ca.