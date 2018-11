La Grande Marche à Asbestos le 20 octobre

Asbestos (RL) - Dans le cadre du 10e anniversaire du Grand Défi Pierre Lavoie, la Ville d’Asbestos, tout comme 75 autres municipalités au Québec, emboîtera le pas le samedi 20 octobre prochain, à la marche annuelle de cinq kilomètres, initiée par monsieur Lavoie et son équipe. Celle-ci se déroulera dans les rues de la ville afin d’encourager les saines habitudes de vie et promouvoir l’activité physique. La Grande Marche telle qu’appelé, se veut un événement festif autant que rassembleur encouragé par la mission de Pierre Lavoie de faire bouger la population de tous âges en propageant le respect, l’audace et la passion. Le rendez-vous de la Grande Marche d’Asbestos se fera à partir du parc du centenaire sur la 1re Avenue à compter de 9h et le départ de groupe est prévu quant à lui pour 10h. Le parcours balisé sillonnant les artères de la municipalité fera une boucle fermée afin de ramener les participants au point de départ aux alentours de midi où une collation santé sera servie afin de féliciter les efforts de chacun. À noter cependant que les chiens ne seront pas admis lors de la Grande Marche. Pour les gens désireux de prendre connaissance du trajet de l’événement, celui-ci est disponible sur la page internet du Grand Défi Pierre Lavoie.

Inscriptions au www.onmarche.com