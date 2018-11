Le pique-nique dans la rue, une belle journée

Asbestos (RL) - Le comité vie de quartier d’Asbestos conviait la population à une fête le 16 septembre dernier et pour l’occasion un pique-nique dans la rue, jumelé à différentes activités qui avaient lieu. En tout, ce seront plus de 90 personnes qui se seront relayés durant l’événement qui se tenait sur la rue Chassé entre 11h et 16h, afin d’échanger en groupe, jouer à des jeux de sociétés et d’adresses ou encore participer au populaire spectacle de talents du quartier. Plusieurs sont retournés à la maison en fin de journée avec de très beaux prix de présences ou de participations, gracieusetés des généreux commanditaires et partenaires de l’événement. Le but de cette fête étant de célébrer la vie de quartier et de favoriser les rencontres de discussions, on peut dire mission accomplie pour cette édition. Le comité organisateur tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes présentes lors de ce dimanche d’animation urbain et invite les gens désireux de s’impliquer à titre de bénévole lors de prochaines activités, à communiquer avec eux.