Lancement de la plateforme de jumelage Jebenevole.ca

Asbestos - Le Centre d’Action bénévole des Sources se devait, par définition, d’être une plaque tournante du bénévolat dans son milieu. En dépit de cette évidence et malgré ses 35 ans d’existence, le Centre n’a pas les ressources pour assumer le recrutement de bénévoles pour l’ensemble des organismes de la MRC des Sources.

Cependant, l’organisme s’est engagé à créer une banque de bénévoles et d’organisations à la recherche de bénévoles et à les mettre en contact selon leurs intérêts respectifs. Entretemps, la Fédération des centres d’action bénévole a développé le site internet Jebenevole.ca qui répond fort bien à cet engagement et qui peut être utilisé à la grandeur de la MRC des Sources.

Il s’agit ni plus ni moins d’une plateforme de jumelage entre organismes à la recherche de bénévoles et de personnes à la recherche d’occasions de bénévolat. La plateforme Jebenevole.ca est conçue de manière conviviale et est très simple d’utilisation. Ses divers filtres et outils de recherche permettront aux divers organismes et futurs bénévoles de répondre à leurs besoins que ce soit au niveau de la MRC ou même de leur propre localité.

C’est donc mardi le 16 que s’est fait le lancement de la plateforme Jebenevole.ca dans la MRC des Sources. Nous invitons tous les organismes intéressés à promouvoir leurs offres de bénévolat ainsi que les futurs bénévoles à s’y inscrire le plus rapidement possible afin de profiter de ses avantages indéniables.

M.Serge Bonneville, directeur général, a remercié la Fédération des centres d’action bénévole du Québec qui a permis l’existence de cette plateforme ainsi que la ville d’Asbestos qui assume financièrement la promotion du lancement de la plateforme.