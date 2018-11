Danville rend un vibrant hommage à Daniel Johnson

Danville (RL) - La ville Danville a rendu hommage à l’un de ses plus illustres anciens citoyens en la personne de l’honorable Daniel Johnson (père), qui fût élu 20e premier ministre du Québec sous la bannière de l’Union Nationaleen 1966 et qui gouverna la province jusqu’à son décès en 1968.

C’est donc en présence de deux de ses descendants directs soit: DanielJohnson (fils), qui fût également premier ministre du Québec en 1994, ainsi que de sa fille cadette, madame Marie Johnson, que la cérémonie a eu lieu vendredi soir dernier. Dans le but de souligner dignement la vie et l’apport de cet homme politique au peuple québécois, le conseil municipal de Danville, ayant à sa tête le Maire Michel Plourde, est parvenu à réunir lors de cette soirée, six des plus anciens membres de l’Assemblée nationale ayant œuvré à titre de députés et/ou ministres sous la férule de monsieur Johnson durant les années60, un évènement peu banal compte tenu de l’âge vénérable de plusieurs d’entre eux.

C’est sous le thème des quatre saisons de Daniel Johnson que les dignitaires présents ont eu l’occasion de parcourir via de nombreux témoignages, certaines des grandes étapes de la vie de celui qui a vu le jour le 9 avril 1915 sur la rue Saint-Aimé à Danville et qui rendit l’âme le 26 septembre 1968. À la fin de son allocution, M. Plourde en a profité pour ajouter une cinquième saison à la thématique initiale, celle de l’héritage que l’ancien homme d’État aura su léguer par sa passion, son dévouement et le respect humain qui le caractérisait. C’est donc avec grand honneur que la municipalité de Danville a annoncé qu’elle renommera la salle de réunion du conseil municipal, salle Daniel-Johnson à compter du 15 octobre prochain. Une plaque commémorative relatant l’histoire de monsieur Johnson sera également apposée aux abords de la rue Saint-Aimé, sans oublier que les enseignes toponymiques de la rue portant son nom seront quant à elles renouvelées.