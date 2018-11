Mme Antoinette Therrien souligne son 101e anniversaire

Windsor (RC) –Alors que la mairesse Sylvie Bureau et ses collègues, le comité organisateur et les convives de la récente fête des Aînés soulignaient les 101 ans de Mme Antoinette Therrien, la dame centenaire était cette fois au restaurant Le Moulin avec ses enfants et petits-enfants, le dimanche 7 octobre dernier.

Alors que Mme Therrien déballait ses nombreux cadeaux et attentions, l’une de ses filles, Carmen, rappelait l’an dernier le centième anniversaire de sa mère. « Notre mère demeure encore dans son loyer à Windsor et se porte bien. Ce qui compte pour elle, c’est de savoir que ses enfants vont bien et qu’elle a la chance d’être avec ses proches. »

Au terme d’un beau rassemblement, Mme Therrien a également reçu trois certificats, l’un de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, du Pape François et de la Reine Elizabeth dont les messages son inscrits ici-bas.

Rideau Hall, le 5 octobre 2018

Madame,

Une vie se mesure tant par a longévité que par les évènements qui l’ont marquée. À l’occasion de votre cent unième anniversaire de naissance, puissiez-vous prendre le temps de songer aux parents, amis et voisins que vous avec touchés au fil des ans. À votre façon, vous avez contribué à faire du Canada un pays riche, diversifié et intéressant.

J’espère que vous relaterez les moments marquants de votre existence à ceux et celles qui vous entourent pour les inciter à voir grand, à viser haut et à décrocher les étoiles. Cette capacité à inspirer les autres est en vous et le sera toujours.

Je suis heureuse de vous offrir mes vœux les plus sincères et de souligner ce jour mémorable. Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gouverneure générale du Canada, Julie Payette.

Du Vatican, le 26 juillet 2018, secrétairerie d’État.

Madame, par votre lettre du 13 juillet dernier adressée à Sa Sainteté le Pape François, vous avez voulu l’associer à l’action de votre famille autour de votre maman qui sera centenaire le 5 octobre prochain.

Je suis chargé de vous exprimer à proximité spirituelle du Saint-Père. Sensible à votre geste, il vous assure de ses prières et demande au Seigneur d’accorder à la jubilaire, ainsi qu’à chaque membre de la famille, de continuer à grandir dans son amour. Au nom du Pape, je vous envoie ci-joint la photographie demandée et un chapelet pour votre maman. En vous réitérant l’assurance de sa proximité, le Pape compte sur vos prières pour lui et pour son ministère, tandis qu’il vous bénit, ainsi que tous vos proches, en particulier votre maman.

François, un Pape parmi les hommes.

Palais de Buckingham

Madame Antoinette Therrien,

Je suis ravie d’apprendre que vous célébrez votre cent unième anniversaire de naissance et de vous transmettre en cette occasion toute spéciale mes plus cordiales félicitations et des meilleurs vœux.

Sa Majesté la Reine a personnellement approuvé l’utilisation de ce message pour transmettre ses meilleurs vœux aux Canadiens.