Micheline Charest reçoit le prestigieux prix Pierre-Grimard

Danville (GCA) – C’est dans le cadre de la 5e soirée hommage aux organismes bénévoles de Danville, que Mme Charest vient de recevoir ce grand prix à titre de reconnaissance au grand bénévole de l’année de la municipalité. Impliquée dans bon nombre de groupes, associations et regroupements du milieu, MmeCharest a su se démarquer par la qualité exceptionnelle de son travail bénévole à travers ses différentes implications dans plusieurs groupes du milieu, ainsi que par son expertise unique.

Plus d’une centaine de dignitaires et représentants provenant de l’ensemble des organismes de la ville, on prit part jeudi soir dernier au Centre communautaire Mgr Thibault, à cette petite fête qui veut reconnaitre de façon toute spéciale chaque année, l’enrichissement de la collectivité, ainsi que l’apport significatif et l’implication sociale remarquable des personnes bénévoles au mieux-être des gens de Danville.