Randonnée gourmande 2018 : dix kilomètres de saveurs et de produits locaux

Val-Saint-François (RC) – Le 16 septembre prochain, la Randonnée gourmande du Val-Saint-François sera de retour pour une troisième année. Organisée en partenariat avec les Sentiers de l’Estrie, cette activité propose une randonnée guidée de 10 kilomètres entre les charmantes municipalités de Kingsbury et du Canton de Melbourne.

Lors de leur promenade, les visiteurs croiseront 4 haltes, incluant le dîner, qui leur permettra de rencontrer une quinzaine de producteurs locaux et de goûter leurs produits. «Pour cette édition, nous avons porté une attention particulière à l’expérience des participants afin de créer la journée la plus mémorable possible. De plus, les jeunes de 12 à 17 ans profiteront d’un tarif réduit», mentionne Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

L’an dernier, plus de 350 personnes ont eu la chance de participer à l’évènement. À l’approche de l’édition2018, il reste encore quelques places disponibles, mais elles s’envolent rapidement. Pour s’inscrire ou pour obtenir plus de renseignements, visitez le tourisme.val-saint-françois.com. L’inscription est au coût de 40$ pour les adultes et de 30$ pour les jeunes de 12 à 17 ans. Elle inclut la randonnée guidée, les dégustations, un dîner festif à l’arrivée au Marché champêtre de Melbourne, le stationnement et un service de navette.

La Randonnée gourmande est réalisée grâce à l’appui financier Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.