C’est un rendez-vous et il y en aura pour tous les goûts

MRC des Sources (GCA) – Le prochain week-end dans la belle grande région des Sources, promet d’être passablement occupé, achalandé et plutôt fébrile en matière de découvertes agroalimentaires et concernant les métiers d’art, pour les gens d’ici et la visite qui nous proviendra des quatre coins du Québec.

Samedi prochain, le 15, et le lendemain dimanche 16 septembre, il faudra assurément se lever très tôt si on ne veut pas manquer un seul instant, quelque chose de fort important dans le cadre du 5e rendez-vous annuel «Saveurs et savoir-faire de la MRC des Sources». On vient de partout, afin de pouvoir avoir cette chance vraiment unique, de goûter aux saveurs particulières du terroir régional des Sources.

À chaque année depuis maintenant 5 ans, c’est un événement à la fois convivial, et empreint de mille et une découvertes pour l’odorat et les fins gourmets de ce monde. C’est un circuit unique, qui permettra même aux gens d’ici de redécouvrir le milieu sous un angle complètement différent. Car la grande région des Sources regorge de surprises incroyables et de trésors inestimables en matière agroalimentaire et en ce qui concerne spécialement le monde des métiers d’art.

Le circuit Saveurs et Savoir-faire est vraiment un incontournable qu’il faut absolument voir. Que l’on soit d’ici, ou encore en visite l’espace du prochain week-end, ou simplement de passage pour un très bref moment, ça vaut le détour. Il faut s’arrêter pour découvrir, goûter et saisir ce qui fait de la MRC des Sources, une région franchement exceptionnelle à bien des égards. Depuis toujours, la grande région des Sources possède des attraits bien particuliers, qui en fait sa renommée, mais surtout sa grande richesse.

L’espace du prochain week-end vous ouvre justement les portes pour une ballade des plus profitable, ou tous vos sens seront sollicités dans cette aventure où abondance et curiosité font alliance. À vous de jouer maintenant, à vous de découvrir ou redécouvrir la grande région des Sources, qui a beaucoup à vous offrir. Maintenant, laissez-vous impressionner et charmer par ses «Saveurs et son Savoir-faire».