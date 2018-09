Bilan positif pour le Centre d’Art de Richmond

Richmond – C’est avec beaucoup de fierté que la direction du Centre d’Art de Richmond (CAR) dresse un bilan positif de sa dernière saison. Cette année, l’organisme a présenté plus de 35 spectacles dont 5 à guichets fermés, 5 soirées de contes, 3 soirées thématiques et plusieurs évènements diversifiés qui furent tous acclamés et appréciés du grand public. Une clientèle renouvelée à 85% foule maintenant les planches de la salle Patrick Quinn et du Réfectoire avec un sentiment d’appartenance fort et notable.

L’achalandage a plus que doublé depuis la saison2014-2015, passant de 30% à un peu plus de 70% en 2018. Si la vente de billets a augmenté de façon significative avec ses 4200 spectateurs, l’École de musique du CAR a également gagné en popularité en terminant la saison avec 60 élèves, dépassant ainsi de 50% l’objectif qu’elle s’était fixé pour l’année2018.

C’est sur ce bilan positif que Vickie Lasonde, en poste depuis 21 mois comme directrice générale, entreprend avec confiance la transition vers la fin de son mandat. L’organisation a maintenant des assises plus solides; sa notoriété est en croissance de même que sa reconnaissance est établie dans différents milieux sociaux et culturels garantissant ainsi sa pérennité.

L’avenir est prometteur au Centre d’Art

MmeLasonde avait originalement un mandat de restructuration de 40 semaines avec le CAR. «Je suis heureuse d’avoir contribué au redressement et au succès du Centre d’Art dans les dernières années. Étant native de Richmond, ce fut tout un honneur de pouvoir conserver les acquis et promouvoir cet organisme de diffusion qui est un joyau à chérir pour notre communauté. L’équipe est maintenant stable et prête à reprendre les rênes. Avec un nouveau conseil d’administration (CA) fort d’expérience et de ressources, l’équipe administrative sera assurément entre bonnes mains.»

Dominic Pearson, président du CA, se dit fier et satisfait du travail accompli par Vickie et l’équipe pendant les deux années de restructuration. «Elle a travaillé très fort et sans compter les heures pour nous aider à remettre le train sur les rails, comme on dit. Nous sommes maintenant prêts à poursuivre notre route. Elle assurera la transition avec la nouvelle personne en poste et nous sommes confiants que tout ira pour le mieux.»

En terminant, MmeLasonde, le président du conseil, Dominic Pearson et les administrateurs saluent l’apport de tous les bénévoles, les employés et professeurs, et remercient l’ensemble des partenaires et instances gouvernementales diverses pour le soutien accordé au cours de cette période. Longue vie au Centre d’Art et son équipe!

Les personnes intéressées peuvent acheminer leur candidature avec une lettre d’intention au dg.centredartderichmond@gmail.com et ce, jusqu’au 7 septembre.