Asbestos (SA/GCA) - Le Club Aéromodéliste d’Asbestos présentera la deuxième édition de son spectacle aérien d’avions et d’hélicoptères téléguidés miniatures. L’évènement se déroulera les 11 et 12 août prochain, à la piste qui est située au 201 chemin St-Claude à Danville.

S’il fait beau, près d’une quarantaine de pilotes provenant de différents clubs du Québec et des États-Unis seront sur place. Les gens présents auront la chance d’assister à plusieurs beaux vols d’avions et d’hélicoptères. Comme à chaque représentation du genre, plusieurs des pilotes tenteront d’épater la foule, avec leurs prouesses et leurs figures acrobatiques. Parmi les pilotes de téléguidés, on devrait retrouver sur place, Kevin St-Cyr, de Kingsey Falls et Roch Bisson, de Valcourt, avec leurs hélicoptères, ainsi que Michael Pecue, du Vermont, avec son jet. D’autres pilotes de jets téléguidés ont signalé leurs présences en provenance de Louiseville.

Durant les deux journées de 10 h 30 à 17 h, les visiteurs pourront admirer l’exposition de plusieurs modèles réduits, en plus d’assister à des démonstrations de différents types de vols d’avions, de jets et d’hélicoptères téléguidés, en plus de recevoir des explications sur l’aéromodélisme, un loisir méconnu de plusieurs personnes dans la région.

L’évènement est offert gratuitement à toute la population. De plus, un espace avec des estrades est réservé pour les spectateurs. Les gens sont attendus en grand nombre. Pour des informations supplémentaires, ou pour toute question sur cet événement, on peut s’adresser à M. Serge Auger au 819-878-3253 ou encore, à M. Richard Cloutier au 819-879-2633.

Vous êtes également invité à consulter le site internet du Club Aéromodéliste d’Asbestos, au : www.clubaeromodelesasbestos.com pour plus de détails sur les indications routières.