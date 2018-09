Masonite fera construire un centre de distribution à Windsor

Windsor (RC) – L’entreprise Masonite de Windsor procèdera sous peu à la construction d’un nouveau centre de distribution qui sera situé sur la rue Maurice-Bachand, dans le nouveau Parc d’affaires de la 55 à Windsor. C’est durant l’avant-midi du 19 juillet que l’annonce a été divulguée en présence de la direction de Masonite, du Comité de développement économique de Windsor et d’élus municipaux.

Le bâtiment, d’une superficie de 90000pi2, permettra à Masonite d’accroître la productivité et l’efficacité reliée aux étapes de la réception et de l’inspection de la matière première, du triage ainsi que l’expédition vers les usines. De plus, le centre de distribution permettra de regrouper, à un seul et même endroit, la totalité de l’entreposage qui était réparti jusqu’à maintenant sur différents sites à travers le Québec.

«Ce projet fait suite à notre planification stratégique effectuée il y a un an. Après avoir analysé les différents scénarios possibles, nous avons choisi l’option qui répondait le mieux à nos besoins en termes de positionnement physique, de dimension, d’aménagement du bâtiment et de coûts», a expliqué Benoit Martine, directeur d’usine chez Masonite-Windsor.

L’emplacement en bordure autoroutière a également été un facteur déterminant dans la décision de Masonite, qui compte profiter de cette visibilité pour faire connaître cette corporation comme acteur économique important et employeur de choix.

Perspectives et consolidation

Ce projet d’envergure est le fruit d’un partenariat entre Masonite, le Comité de développement économique de Windsor et la Ville de Windsor. «Les perspectives de croissance, la consolidation des emplois actuels et la possibilité d’en ajouter quelques dizaines d’autres, à moyen et long terme, ont convaincu le comité de développement économique d’être partenaire de ce projet», a souligné le président Yvon Paquin.

Masonite a fait l’acquisition de l’entreprise Portes Lemieux en 2012, une entreprise spécialisée dans la fabrication de portes exclusivement en bois destinées aux marchés résidentiels américains et canadiens. «Les investissements réalisés en collaboration avec le CDEW sont estimés à 8,5 millions de dollars, incluant la bâtisse, le terrain ainsi que les équipements. Cet important projet se traduit par la consolidation des activités de Masonite à Windsor et des 275 emplois actuels», constate la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

Le CDEW construira le bâtiment de 90000pi2. En retour, Masonite s’est engagée à long terme et paiera un loyer équivalent aux coûts de financement en plus d’assurer tous les frais d’exploitation.